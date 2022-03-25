В Улан-Удэ мать поблагодарила отзывчивого маршрутчика

Девочка проехала свою остановку, но её выручил водитель
Подписчица паблика «Аноним 03» поблагодарила водителя маршрутного автобуса №59, который бесплатно подвёз на нужную остановку ребёнка.
- Дочка проехала остановку («Товарный двор»), ехала на 59, водитель довёз обратно, за проезд не взял. Спасибо вам большое, ваше имя спросить не сообразила. Здоровья вам и вашей семье. Всё-таки добрых людей больше, - написала анонимный автор.
По мнению улан-удэнки, водители маршрутов №№ 82 и 59 – самые лучшие. Других водителей автор не хотела обидеть, но на этих автобусах передвигается постоянно и поэтому сделала такой вывод.
- Ездим всегда на 82 и 59 маршрутах, поэтому могу сказать, что наши водители для нас самые лучшие (других обидеть не хочу, так как не знаю), и очень человечные, не первый раз такой случай происходит, у старшей были такие моменты, - рассказала улан-удэнцы.
В комментариях пользователи умиляются истории и признаются, что у них «наворачиваются слёзы»:
«Прочитал пост и порадовался, что всё-таки добрых людей больше»,
«Я тоже прочитал пост, чуть не всплакнул, слёзы начали наворачиваться»,
Другие же тоже похвалили водителей этих маршрутов:
«Меня на 59-м бесплатно довезли. Кошелёк дома забыла»,
«Да, кстати на 59 очень вежливые водители, так приятно»,
«Присоединяюсь к посту! Водителям маршрутов 82, 59 огромное спасибо, что помогаете нашим деткам добираться без происшествий!»,
«Молодцы. Дай бог, чтоб все водители такими были».
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 марта в Улан-Удэ один из водителей маршрута №29 устроил акцию для женщин – проезд в его автобусе ничего им не стоил.
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