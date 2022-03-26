В Забайкалье выбрали «Мистера и Миссис Этно»

Победителями стали представители Агинского и Красночикойского районов
С 18 по 21 марта в Забайкальском крае состоялся открытый межмуниципальный конкурс «Мистер и Миссис Этно-2022». В нём приняли участие представители национальных диаспор Агинского Бурятского округа, Шилкинского, Красночикойского, Улётовского районов края.
Конкурс проводился по двум номинациям: «Мистер Этно» и «Миссис Этно». Участники представили видеозаписи с демонстрацией визитной карточки (рассказ о себе, своей семье, малой родине), национального творческого номера в любом жанре и приготовления этнического праздничного блюда.
Как сообщает пресс-служба центра развития бурятской культуры Забайкальского края, единогласным решением жюри итоги конкурса распределены следующим образом. В номинации «Мистер Этно» первое место завоевал Жамбал Дашицыренов (п. Агинское). Второе место досталось Алексею Цыренову (СП «Токчин», Дульдургинский район). Тройку призёров замкнул Лю Вэй (п. Агинское).
В номинации «Миссис Этно» победительницей стала Наталья Хлебникова (с. Архангельское, Красночикойский район). Второе место поделили Бутидма Чимитцыренова (СП «Токчин», Дульдургинский район) и Мыдыгма Жамбалова (Урда-Ага, Агинский район). Третьих мест удостоились конкурсанты Марина Баранова (п. Агинское) и Хаму Сужун (п. Могойтуй).
Все остальные участники стали обладателями специальных титулов и денежных вознаграждений от учредителей конкурса:
Гурулева Татьяна (СП «Красноярово», Дульдургинский район) – «Этно - краса»;
Шохирева Ксения (СП «Николаевское»", Улётовский район) - «Этно - талант»;
Тудупова Елена (ГП «Агинское») - «Этно - изящество»;
Ушакова Галина (СП «Усть-Теленгуй», Шилкинский район) – «Этно - голос»;
Жамбалдоржиева Людмила (СП «Зуткулей», Дульдургинский район) – «Этно - харизма»;
Кунзен-Оол Аржаана (ГП «Могойтуй») - «Этно - вдохновение»;
Оганесян Кристина (ГП «Могойтуй») – «Этно - индивидуальность»;
Степанова Любовь (СП «Мирсаново», Шилкинский район) - «Этно - нежность»;
Жителева Анжела (СП «Кункур», Агинский район) – «Этно - привлекательность»;
Даолима Сэдэнэй (СП «Цокто-Хангил», Агинский район) – «Этно - артистичность»;
Аюшеева Дарима (СП «Бурсомон», Красночикойский район) – «Этно - обаяние»;
Дамдинова Дарима (СП «Узон», Дульдургинский район) – «Этно - грация»;
Гунгаев Жаргал (СП «Гунэй», Агинский район) – «Этно - стиль»;
Лаучис Ромальдас (ГП «Орловский», Агинский район) – «Дружная семья»;
Данжинов Буянто (СП «Дульдурга», Дульдургинский район) – «Этно - совершенство»;
Насыров Рафик (СП «Алханай», Дульдургинский район) – «Доброе сердце».
В Забайкалье выбрали «Мистера и Миссис Этно»
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