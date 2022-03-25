 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 марта

24 марта

Популярное

В Улан-Удэ построили два новых детсада

В Улан-Удэ построили два новых детсада
Общество,  Фото:минстрой Бурятии
Каждый детсад рассчитан почти на 300 детей

В Улан-Удэ завершилось строительство двух детских садов. Они построены на улице Боевая и в микрорайоне Дивизионный.

Перед вводом объектов в эксплуатацию их ещё раз проверил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Все мелкие недочёты, которые были выявлены при очередном обходе подрядная организация должна устранить до конца недели, сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.


Двухэтажный детский сад на улице Боевая рассчитан на 280 детей. На сегодняшний день строительство завершено. Общая площадь здания – чуть более четырёх тысяч квадратных метров. Детский сад рассчитан на 14 групп по 20 воспитанников в каждой. В том числе есть ясельная группа.

Здесь построены раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санитарный узел для детей. Также предусмотрен музыкальный зал, для физкультуры, кабинет логопеда, помещение пищеблока.

- Здание прогревается, и с понедельника начинаете всё расставлять, оборудование, мебель, 18 октября всё уже должно стоять. Будем готовится к официальному открытию, - заявил зампред правительства Евгений Луковников.


Завершилось и строительство детского сада в микрорайоне Дивизионный. Подошли к концу работы по благоустройству и установке малых архитектурных форм. Устранены замечания Гостройжилнадзора. Запущена газовая котельная. Ведётся сборка и монтаж оборудования. Детский сад готов к сдаче в эксплуатацию.

Детский сад в микрорайоне Дивизионный также рассчитан на 280 мест – на 14 групп по 20 детишек. Здесь также предусмотрен музыкальный зал, для физкультуры, кабинет логопеда, помещение пищеблока.



детские сады

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

28 марта на Байкале закроется ледовая переправа на Ольхон
28 марта на Байкале закроется ледовая переправа на Ольхон
Общество, 25.03.2022
Идёт интенсивное таяние снега на поверхности льда
В Улан-Удэ мать поблагодарила отзывчивого маршрутчика
В Улан-Удэ мать поблагодарила отзывчивого маршрутчика
Общество, 25.03.2022
Девочка проехала свою остановку, но её выручил водитель
В Улан-Удэ построили два новых детсада
В Улан-Удэ построили два новых детсада
Общество, 25.03.2022
Каждый детсад рассчитан почти на 300 детей
В Бурятии одна школа продолжает обучение на дистанте
В Бурятии одна школа продолжает обучение на дистанте
Общество, 25.03.2022
Дети учатся дома, но не из-за коронавируса
В центре Улан-Удэ выключат подсветку на час
В центре Улан-Удэ выключат подсветку на час
Общество, 25.03.2022
Улан-Удэ присоединится к участию в международной акции «Час земли»
В Улан-Удэ готовятся к возможному паводку
В Улан-Удэ готовятся к возможному паводку
Общество, 25.03.2022
В зону подтопления могут попасть 1200 домов
В Бурятии дети-сироты изготовили обереги для российских солдат и офицеров
В Бурятии дети-сироты изготовили обереги для российских солдат и офицеров
Общество, 25.03.2022
Мешочки-обереги передали военнослужащим - участникам спецоперации на Украине
В Бурятии начался приём заявлений на охоту на медведя
В Бурятии начался приём заявлений на охоту на медведя
Общество, 25.03.2022
Принимаются заявки на весеннюю охоту
Со дна Байкала подняли «УАЗ», затонувший 30 лет назад
Со дна Байкала подняли «УАЗ», затонувший 30 лет назад
Общество, 25.03.2022
Затонувший автомобиль лежал на глубине более 80 метров
В Забайкалье военнослужащий пошёл под суд за мошенничество
В Забайкалье военнослужащий пошёл под суд за мошенничество
Общество, 25.03.2022
За обман своих подчинённых мужчина выплатит штраф 1 млн рублей
Жители Бурятии активно пользуются «гаражной амнистией»
Жители Бурятии активно пользуются «гаражной амнистией»
Общество, 25.03.2022
В республике оформлено почти 100 прав на гаражи
Жители Бурятии могут анонимно получить психологическую поддержку
Жители Бурятии могут анонимно получить психологическую поддержку
Общество, 25.03.2022
Психологи диспансера 24 часа в сутки готовы помочь справиться с волнением

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^