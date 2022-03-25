В Улан-Удэ построили два новых детсада













В Улан-Удэ завершилось строительство двух детских садов. Они построены на улице Боевая и в микрорайоне Дивизионный.Перед вводом объектов в эксплуатацию их ещё раз проверил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Все мелкие недочёты, которые были выявлены при очередном обходе подрядная организация должна устранить до конца недели, сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.Двухэтажный детский сад на улице Боевая рассчитан на 280 детей. На сегодняшний день строительство завершено. Общая площадь здания – чуть более четырёх тысяч квадратных метров. Детский сад рассчитан на 14 групп по 20 воспитанников в каждой. В том числе есть ясельная группа.Здесь построены раздевальная, игровая, спальня, буфетная, санитарный узел для детей. Также предусмотрен музыкальный зал, для физкультуры, кабинет логопеда, помещение пищеблока.- Здание прогревается, и с понедельника начинаете всё расставлять, оборудование, мебель, 18 октября всё уже должно стоять. Будем готовится к официальному открытию, - заявил зампред правительства Евгений Луковников.Завершилось и строительство детского сада в микрорайоне Дивизионный. Подошли к концу работы по благоустройству и установке малых архитектурных форм. Устранены замечания Гостройжилнадзора. Запущена газовая котельная. Ведётся сборка и монтаж оборудования. Детский сад готов к сдаче в эксплуатацию.Детский сад в микрорайоне Дивизионный также рассчитан на 280 мест – на 14 групп по 20 детишек. Здесь также предусмотрен музыкальный зал, для физкультуры, кабинет логопеда, помещение пищеблока.