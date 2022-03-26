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Улан-Удэ примет первенство Бурятии по шахматам

Улан-Удэ примет первенство Бурятии по шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
В турнире сыграют дети 2014 года рождения и младше

С 30 марта по 2 апреля в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Турнир проводится в городском шахматном клубе. На соревнования допускаются мальчики и девочки 2014 года рождения и младше.

Регистрация и медицинский допуск участников состоится по месту проведения 30 марта с 9:30 до 10:45. Открытие турнира и начало первого тура запланировано на 11:30. Закрытие турнира пройдёт 2 апреля в 13:30.

Первые три призёра в каждой возрастной группе награждаются денежными призами, медалями и дипломами. Установлены поощрительные призы лучшим сельским шахматистам, сообщает федерация шахмат РБ.

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Улан-Удэ первенство Бурятии шахматы спорт дети Бурятия

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