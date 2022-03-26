 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 марта

25 марта

Популярное

В Гусиноозёрске пройдут выездные Дни донора

В Гусиноозёрске пройдут выездные Дни донора
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителей Селенгинского района приглашают на донацию

29 и 30 марта пройдут выездные Дни донора в городе Гусиноозёрск. Мобильный пункт приёма крови будет работать c 9:00 до 13:00 возле здания районной администрации, сообщает Служба крови Бурятии.

Донором может быть здоровый гражданин 18 лет и старше, с регистрацией в республике, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой категорией более 50 кг.

Желающим сдать кровь и её компоненты нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и данные флюорографического обследования.

Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя медицинский осмотр врача-трансфузиолога и предварительное лабораторное исследование.
Гусиноозерск Донорство крови

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Ангарске построят новую улицу
В Ангарске построят новую улицу
Общество, 26.03.2022
Протяжённость Прибрежной составит почти полтора километра
Прогулки по Улан-Удэ. Март 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Март 2022
Общество, 26.03.2022
Традиционная подборка снимков за месяц от фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ определят лучшую корпоративную ЗОЖ-программу
В Улан-Удэ определят лучшую корпоративную ЗОЖ-программу
Общество, 26.03.2022
Победителей наградят денежными призами
Военнослужащие Дальнего Востока готовятся к конкурсу «Военное ралли»
Военнослужащие Дальнего Востока готовятся к конкурсу «Военное ралли»
Общество, 26.03.2022
Лучшие водители примут участие в окружном этапе конкурса
Бурятию ждёт засушливый май и жаркий август
Бурятию ждёт засушливый май и жаркий август
Общество, 26.03.2022
Синоптики дали предварительный прогноз 
В Братске стартует всероссийский турнир по греко-римской борьбе
В Братске стартует всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Общество, 26.03.2022
Открытие соревнований состоится сегодня, 26 марта
В Улан-Удэ откроется выставка Марины Бадмаевой «Лицезрея»
В Улан-Удэ откроется выставка Марины Бадмаевой «Лицезрея»
Общество, 26.03.2022
Молодая художница представит живописные работы и ювелирные авторские украшения
В Забайкалье выбрали «Мистера и Миссис Этно»
В Забайкалье выбрали «Мистера и Миссис Этно»
Общество, 26.03.2022
Победителями стали представители Агинского и Красночикойского районов
В Иркутске появился иммерсивный театр
В Иркутске появился иммерсивный театр
Общество, 26.03.2022
Жителям и гостям города покажут спектакль в чумах
Звёздный гость «Байкальской рыбалки» весело открыл соревнования
Звёздный гость «Байкальской рыбалки» весело открыл соревнования
Общество, 26.03.2022
Андрей Соколов уже выбрал себе фаворитов и поделился воспоминаниями. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с церемонии открытия
Алексей Цыденов в Москве навестил раненых военных из Бурятии
Алексей Цыденов в Москве навестил раненых военных из Бурятии
Общество, 26.03.2022
Глава Бурятии пообщался с бойцами, проходящими лечение
Школьников Бурятии приглашают на конкурс «Юный путешественник»
Школьников Бурятии приглашают на конкурс «Юный путешественник»
Общество, 26.03.2022
В рамках мероприятия выберут лучшие сувениры, походы и фотографии путешествий
В Бурятии днём до +7
В Бурятии днём до +7
Общество, 26.03.2022
Местами столбик термометра опустится до -6
По льду Байкала пробежали благотворительный марафон
По льду Байкала пробежали благотворительный марафон
Общество, 25.03.2022
Забег проводился для привлечения внимания к донорству костного мозга

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^