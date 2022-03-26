Жителей Селенгинского района приглашают на донацию
29 и 30 марта пройдут выездные Дни донора в городе Гусиноозёрск. Мобильный пункт приёма крови будет работать c 9:00 до 13:00 возле здания районной администрации, сообщает Служба крови Бурятии.
Донором может быть здоровый гражданин 18 лет и старше, с регистрацией в республике, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой категорией более 50 кг.
Желающим сдать кровь и её компоненты нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и данные флюорографического обследования.
Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя медицинский осмотр врача-трансфузиолога и предварительное лабораторное исследование.
В Гусиноозёрске пройдут выездные Дни донора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Протяжённость Прибрежной составит почти полтора километра
Традиционная подборка снимков за месяц от фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
Победителей наградят денежными призами
Лучшие водители примут участие в окружном этапе конкурса
Синоптики дали предварительный прогноз
Открытие соревнований состоится сегодня, 26 марта
За сутки выявили 136 больных
Молодая художница представит живописные работы и ювелирные авторские украшения
Победителями стали представители Агинского и Красночикойского районов
Жителям и гостям города покажут спектакль в чумах
Андрей Соколов уже выбрал себе фаворитов и поделился воспоминаниями. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с церемонии открытия
Глава Бурятии пообщался с бойцами, проходящими лечение
В рамках мероприятия выберут лучшие сувениры, походы и фотографии путешествий
Местами столбик термометра опустится до -6
Общество, 25.03.2022
Забег проводился для привлечения внимания к донорству костного мозга