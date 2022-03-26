В Гусиноозёрске пройдут выездные Дни донора

Жителей Селенгинского района приглашают на донацию



29 и 30 марта пройдут выездные Дни донора в городе Гусиноозёрск. Мобильный пункт приёма крови будет работать c 9:00 до 13:00 возле здания районной администрации, сообщает Служба крови Бурятии.



Донором может быть здоровый гражданин 18 лет и старше, с регистрацией в республике, не имеющий противопоказаний к донорству и весовой категорией более 50 кг.



Желающим сдать кровь и её компоненты нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и данные флюорографического обследования.



Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя медицинский осмотр врача-трансфузиолога и предварительное лабораторное исследование.

