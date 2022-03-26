В Улан-Удэ определят лучшую корпоративную ЗОЖ-программу

Победителей наградят денежными призами



В столице Бурятии объявлен конкурс на лучшую корпоративную программу по укреплению здоровья на рабочем месте. К участию допускаются организации всех организационно-правовых форм собственности, осуществляющие деятельность на территории города Улан-Удэ.



Конкурс проходит в четыре этапа: приём заявок; реализация корпоративной программы и предоставление отчёта о проведённых мероприятиях; оценка конкурсных работ и отбор участников; защита конкурсных работ и подведение итогов.



Заявки принимаются до 15 апреля на электронный адрес: rcmp_bur@mail.ru.



Победители награждаются дипломами победителей и денежным вознаграждением. Также будут определены лучшие руководители организаций, массовые мероприятия, партнёры и спонсоры, команды блогеров, общественные организации-партнёры, эффективные лидеры и лучшие СМИ.



Положение о конкурсе можно найти на сайте городской администрации, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

