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В Бурятии одна школа продолжает обучение на дистанте

В Бурятии одна школа продолжает обучение на дистанте
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дети учатся дома, но не из-за коронавируса

Ученики Сотниковской школы в Иволгинском районе Бурятии частично продолжают обучение в дистанционном формате. Негодования на этот счёт родители школьников написали в группу «Иволга-инфо. 24/7».

«Когда же закончится дистанционное обучение!? Ограничения уже почти везде сняли, праздники разрешили. Количество заболевших уже почти сошёлся на нет. Ну невозможно уже, дети скатились в учёбе. Взрослые все на работе, дети одни не могут усвоить новый материал, а занимается с ними дома нет возможности. После работы свои дела по дому: готовка, стирка и т.д. Почему не чередуются классы в очереди по дистанционному обучению!? Во всей школе только 2-3 класса весь год с такой учёбой!» - возмутилась мама школьника.

Как оказалось, это единственная в Бурятии школа, которая учится удалённо и виной тому не стали коронавирусные ограничения. Такое решение принято на муниципальном уровне. Причиной тому стало увеличение численности обучающихся, нехватка учебных кабинетов и невозможность обеспечения требований СанПиНа при организации горячего питания, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе министерства образования Бурятии.

При трёхсменном обучении в очном формате учатся 805 детей, это учащиеся 1, 4, 5, 9, 10, 11 классов. В заочной форме попеременно (одна неделя очно, вторая заочно) учатся дети из 2, 3, 6, 7, 8 классов, всего 1133 ребёнка.

В сентябре 2022 года планируется открытие нового здания школы на 250 мест. И тогда выборочный «дистант» должен закончиться.

Школьники Бурятии занимались дистанционно в начале третьей четверти, когда в республике произошла вспышка коронавируса из-за омикрон-штамма. Но на сегодня почти все ковидные ограничения сняты, а заболеваемость продолжает снижаться.

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