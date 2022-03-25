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Соццентры Бурятии принимают участие в «Байкальской рыбалке»

Соццентры Бурятии принимают участие в «Байкальской рыбалке»
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Среди них Кабанский центр помощи детям и Баргузинский дом-интернат

Сегодня, 25 марта, в Прибайкальском районе Бурятии стартовал фестиваль «Байкальская рыбалка-2022». Участие в нём принимают 205 команд. Среди них ребята Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и коллектив Баргузинского дома-интерната.

- С 2016 года команда нашего учреждения принимает активное участие в фестивале «Байкальская рыбалка». Ежегодно воспитанники проходят отбор на чемпионате Кабанского района по рыбной ловле, где традиционно занимают призовые места. Так, в 2022 году ребята заняли третье место. И эта команда в составе четырёх человек: Дарьи К., Алексея К., Виктора С. и Виктора К. Эти ребята в этом году едут в село Турка Прибайкальского района, где примут участие в состязаниях. Все мы желаем им удачи и надеемся на победу! – рассказал директор Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Андрей Зарубин.

Баргузинский дом-интернат тоже не новичок в рыбалке на Байкале. На протяжении нескольких лет они активные участники фестиваля по подлёдной ловле рыбы.

- В этом году мы выставили мужскую команду, в составе которой сотрудники котельной учреждения Сергей Гусев и Аркадий Шелковников, водитель Владимир Кальсин и рабочий по благоустройству Валерий Распопов, - уточнил заместитель директора учреждения Сергей Новоженов. – Сегодня, 25 марта мы проходим процедуру регистрации и жеребьёвки, а завтра выйдем на лёд и будем бороться за главный приз «Байкальской рыбалки».

Напомним, по традиции фестиваля призами отмечаются команды, занявшие первые десять мест. В этом году главный приз – автомобиль Toyota Camry, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

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социальная защита фестиваль Байкальская рыбалка Бурятия

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