В центре Улан-Удэ выключат подсветку на час

Улан-Удэ присоединится к участию в международной акции «Час земли»



Улан-Удэ примет участие в международной акции «Час земли», которая пройдёт в эту субботу, 26 марта (0+). На час центр города станет темнее. Об этом рассказали в МБУ «Горсвет».



С 20:30 до 21:30 городские электрики отключат прожекторы на площади Советов, подсветку транспортных развязок на улицах Куйбышева, Балтахинова, Ербанова, проспекте 50 лет Октября. Также будет отключена подсветка тумбы триколор на круговом движении ул. Куйбышева-пр. Победы.



«Час земли» - это самая массовая экологическая акция на планете. Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а тысячи всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку. Так что столица Бурятии в этот день не останется в стороне.

