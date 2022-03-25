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В центре Улан-Удэ выключат подсветку на час

В центре Улан-Удэ выключат подсветку на час
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-Удэ присоединится к участию в международной акции «Час земли»

Улан-Удэ примет участие в международной акции «Час земли», которая пройдёт в эту субботу, 26 марта (0+). На час центр города станет темнее. Об этом рассказали в МБУ «Горсвет».

С 20:30 до 21:30 городские электрики отключат прожекторы на площади Советов, подсветку транспортных развязок на улицах Куйбышева, Балтахинова, Ербанова, проспекте 50 лет Октября. Также будет отключена подсветка тумбы триколор на круговом движении ул. Куйбышева-пр. Победы.

«Час земли» - это самая массовая экологическая акция на планете. Традиционно в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, а тысячи всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку. Так что столица Бурятии в этот день не останется в стороне.
подсветка час земли

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