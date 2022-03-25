 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 марта

24 марта

Популярное

В России продлили запрет на перелёт в южные направления страны

В России продлили запрет на перелёт в южные направления страны
Общество,  Фото:Pexels
Режим ограничения действует до 1 апреля

До 1 апреля 03:45 мск продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, сообщается на сайте Росавиации.

- Российским авиакомпаниям рекомендуют для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты, следовать альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, - говорится в сообщении.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Отмечается, что все изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний, пассажирам следует уточнять на их официальных сайтах, включая социальные сети.

Дата предположительного открытия воздушных гаваней переносится уже в пятый раз с 24 февраля.
Росавиация аэропорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии дети-сироты изготовили обереги для российских солдат и офицеров
В Бурятии дети-сироты изготовили обереги для российских солдат и офицеров
Общество, 25.03.2022
Мешочки-обереги передадут военнослужащим - участникам спецоперации на Украине
В Бурятии начался приём заявлений на охоту на медведя
В Бурятии начался приём заявлений на охоту на медведя
Общество, 25.03.2022
Принимаются заявки на весеннюю охоту
Со дна Байкала подняли «УАЗ», затонувший 30 лет назад
Со дна Байкала подняли «УАЗ», затонувший 30 лет назад
Общество, 25.03.2022
Затонувший автомобиль лежал на глубине более 80 метров
В Забайкалье военнослужащий пошёл под суд за мошенничество
В Забайкалье военнослужащий пошёл под суд за мошенничество
Общество, 25.03.2022
За обман своих подчинённых мужчина выплатит штраф 1 млн рублей
Жители Бурятии активно пользуются «гаражной амнистией»
Жители Бурятии активно пользуются «гаражной амнистией»
Общество, 25.03.2022
В республике оформлено почти 100 прав на гаражи
Жители Бурятии могут анонимно получить психологическую поддержку
Жители Бурятии могут анонимно получить психологическую поддержку
Общество, 25.03.2022
Психологи диспансера 24 часа в сутки готовы помочь справиться с волнением
Концерт стендап-комика Сергея Орлова впечатлил улан-удэнцев
Концерт стендап-комика Сергея Орлова впечатлил улан-удэнцев
Общество, 25.03.2022
Известный стендапер признался, что ему всегда нравится выступать в Бурятии
В Улан-Удэ откосы на Элеваторе покроют цветными модулями
В Улан-Удэ откосы на Элеваторе покроют цветными модулями
Общество, 25.03.2022
На что менять надоевшую «туалетную» плитку, решили онлайн-голосованием
Бурятию ждёт тёплый апрель
Бурятию ждёт тёплый апрель
Общество, 25.03.2022
О том, каким будет апрель, рассказали синоптики
Бурятский лама повлиял на судьбу фестиваля «Дикая мята»
Бурятский лама повлиял на судьбу фестиваля «Дикая мята»
Общество, 25.03.2022
Продюсер музыкального фестиваля «Дикой мяты» приняли самое важное решение после поездки в Иволгинский дацан
Коронавирус в Бурятии идёт на убыль
Коронавирус в Бурятии идёт на убыль
Общество, 25.03.2022
Суточный прирост COVID-19 упал ниже 150
Улан-удэнцы оштрафовали за фиктивную прописку иностранца
Улан-удэнцы оштрафовали за фиктивную прописку иностранца
Общество, 25.03.2022
Мужчина не собирался предоставлять своё жильё гражданину Киргизии 
В селе в Бурятии магазин переделает пандус
В селе в Бурятии магазин переделает пандус
Общество, 25.03.2022
Имеющийся пандус не соответствует нормативам 
В Улан-Удэ откроется выставка «мусорного» искусства
В Улан-Удэ откроется выставка «мусорного» искусства
Общество, 25.03.2022
Заявки от авторов принимаются до 22 апреля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^