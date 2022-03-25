В России продлили запрет на перелёт в южные направления страны

Режим ограничения действует до 1 апреля



До 1 апреля 03:45 мск продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, сообщается на сайте Росавиации.



- Российским авиакомпаниям рекомендуют для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты, следовать альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, - говорится в сообщении.



Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.



Отмечается, что все изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний, пассажирам следует уточнять на их официальных сайтах, включая социальные сети.



Дата предположительного открытия воздушных гаваней переносится уже в пятый раз с 24 февраля.