В Улан-Удэ готовятся к возможному паводку

В зону подтопления могут попасть 1200 домов
В Улан-Удэ продолжается масштабная работа по предупреждению паводка. Проведена ревизия электросетевого хозяйства. Отрабатываются вопросы по организации эвакуации жителей, устройству пунктов временного размещения, созданию запаса продуктов и необходимых средств. В ближайшее время запланированы крупные учения для отработки действий, сообщили в администрации города.
– Подготовительная работа идёт с ранней весны. Сейчас специалисты восстанавливают и укрепляют береговые линии в СНТ «Черемушки». Затем передут в СНТ «Весна». В ноябре прошлого года была отсыпана береговая линия вдоль улицы Ольхонская. Совместно с представителями комитета по управлению имуществом и землепользованию «отстреливали» точки по максимальному выходу воды на Левобережье, – рассказал заместитель руководителя по развитию территорий и жизнеобеспечению администрации Советского района Евгений Алексеев.
Сейчас межведомственная комиссия обследует и проверяет пункты временного размещения. Дополнительный пункт будет организован в здании новой школы на улице Автотранспортная.
Сотрудники филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» проверили 127 электроустановок на Левом берегу, которые находятся в зоне затопления.
– Делаем замеры. Порядок действий утверждён, есть приказ по предприятию, назначены ответственные лица, аварийный запас сформирован. В прошлом году мы подняли две подстанции на 40-60 см. Провели ревизию: поднятие подстанций и укрепление опор не требуется, – отметил директор ПО ГЭС филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Сергей Стариков.
В прошлом году в СНТ «Весна» вода вышла по трём участкам.
– Если нынче вода придёт, то пострадают те же участки. Из-за них и другие. Просим, пока вода не поднялась, укрепить протоку. Грунт пока твёрдый, нужен экскаватор, – сообщил председатель СНТ «Весна» Виктор Пасечный.
К отсыпке одного из трех затопляемых участков по ул. 1, квартал 1 в СНТ «Весна» комбинат по благоустройству перейдёт сразу после окончания берегоукрепления по улице 3 Поперечная.
– В ДНТ и СНТ мы столкнулись с тем, что большегрузная техника не всегда может пройти по улицам. К примеру, как в «Сибиряке». Просим председателей начать работу со своими жителями, уточнить, у кого есть проблемы с вывозом имущества, одиноко проживающие пенсионеры, лежачие, – отметил заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Федоров.
В январе 2022 года режим «Повышенная готовность» был введён из-за роста наледных образований на ручье Байдонов Ключ в Забайкальском, ручьях на Верхней Берёзовке, в микрорайонах Мостовой и Дивизионный. В марте мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял решение о расширении зоны реагирования режима «Повышенная готовность». В зону также попала протока Степная.
По данным управления по ЧС, в период возможного паводка в зону подтопления могут попасть 1200 домовладений. Практически в каждом имеется домашнее животное.
В Улан-Удэ готовятся к возможному паводку
Общество, Фото:
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