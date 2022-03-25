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Медсестра из Забайкалья стала лауреатом всероссийской премии

Медсестра из Забайкалья стала лауреатом всероссийской премии
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава Забайкальского края
Её наградили за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний

Медицинская сестра клинического медицинского центра города Чита Ирина Лазарева стала лауреатом премии «Будем жить», на которой отмечают лучших медицинских специалистов за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний. Забайкалка награждена в номинации «Лучшая медицинская сестра».

- Ирина Алексеевна работает в нашем центре с 2014 года. В 2020 году ей присвоена первая квалификационная категория по специальности «Сестринское дело». Она является грамотным, квалифицированным специалистом с большим чувством ответственности за выполняемую работу. Её характеризует аккуратность, добросовестность, постоянное стремление к получению новых знаний. Общий медицинский стаж Ирины Алексеевны – 34 года, - рассказала главный врач клинического медицинского центра Читы Лариса Ананьева.

Она также сообщила, что церемония награждения победителей премии «Будем жить» прошла в Москве. Ирина Лазарева приняла очное участие в мероприятии. Она отметила, что у неё остались только самые позитивные эмоции, которые дали заряд энергии для дальнейшего общения и оказания помощи любимым пациентам. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья.
Забайкальский край премия награждение здравоохранение

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