Сурки из Иркутского зоосада вышли из спячки

Общество, Фото: Иркутский зоосад

У пары отличный аппетит



На днях в Иркутском зоосаде вышли из спячки сурки. Парочка этих грызунов живёт здесь более пяти лет, и были годы, когда животные безмятежно дремали до самой середины апреля.



- На данный момент грызуны еще не окончательно вернулись к активной жизни. Они выходят из норы только для того, чтобы перекусить и погреться в лучах весеннего солнца. Большую часть времени пара по-прежнему проводит в укрытии, - сообщили представители Иркутского зоосада на своей странице.



Вольер сурков специально оборудован для комфортной зимовки: в нём есть специальный обогреваемый отсек, в котором можно зимовать, не боясь холодов. Но питомцы зоосада стабильно предпочитают этим уютным «апартаментам» свои обычные земляные норы. «Чтобы шустрые грызуны не прорыли ходы за пределы вольера, под ним расположена глубокая бетонная чаша, заполненная землей», - пояснили специалисты зоосада.



Хотя во время зимнего сна расходы энергии у животных относительно небольшие, за зиму сурки изрядно исхудали, и сейчас им необходимо усиленно питаться. Сотрудники интенсивно кормят грызунов зерновыми смесями, и овощами. Аппетит у пары отличный.



Всем известный День сурка празднуется 2 февраля в США и Канаде. Но в нашем климате эти животные не просыпаются столь рано.

