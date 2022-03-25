В Бурятии МРЭО ГИБДД предупредило об изменении графика работы

Запланированы технические работы



МРЭО ГИБДД сообщило, что 27 марта с 14:00 до 20:00 часов будут проводиться технические работы, в том числе, связанные с отключением оборудования федеральной информационной системы Госавтоинспекции МВД России.



В связи с этим оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств в этот времени осуществляться не будет. Вместе с тем, осмотр транспортных средств будет организован в обычном порядке.



Госавтоинспекция напоминает, что МРЭО ГИБДД МВД Бурятии, расположенное в Улан-Удэ, на ул. Шаляпина, 18, с мая прошлого года принимает граждан ежедневно до 20:00 (за исключением праздничных дней). Зарегистрировав «личный кабинет» на сайте госуслуг, граждане получают возможность, не выходя из дома, выбрать удобную дату посещения подразделения ГИБДД для получения водительского удостоверения или регистрации автомобиля, а также сэкономить финансовые средства, оплачивая госпошлину с 30% скидкой.



