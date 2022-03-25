Запланированы технические работы
МРЭО ГИБДД сообщило, что 27 марта с 14:00 до 20:00 часов будут проводиться технические работы, в том числе, связанные с отключением оборудования федеральной информационной системы Госавтоинспекции МВД России.
В связи с этим оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств в этот времени осуществляться не будет. Вместе с тем, осмотр транспортных средств будет организован в обычном порядке.
Госавтоинспекция напоминает, что МРЭО ГИБДД МВД Бурятии, расположенное в Улан-Удэ, на ул. Шаляпина, 18, с мая прошлого года принимает граждан ежедневно до 20:00 (за исключением праздничных дней). Зарегистрировав «личный кабинет» на сайте госуслуг, граждане получают возможность, не выходя из дома, выбрать удобную дату посещения подразделения ГИБДД для получения водительского удостоверения или регистрации автомобиля, а также сэкономить финансовые средства, оплачивая госпошлину с 30% скидкой.
В Бурятии МРЭО ГИБДД предупредило об изменении графика работы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мешочки-обереги передадут военнослужащим - участникам спецоперации на Украине
Запланированы технические работы
Принимаются заявки на весеннюю охоту
Затонувший автомобиль лежал на глубине более 80 метров
За обман своих подчинённых мужчина выплатит штраф 1 млн рублей
В республике оформлено почти 100 прав на гаражи
Психологи диспансера 24 часа в сутки готовы помочь справиться с волнением
Известный стендапер признался, что ему всегда нравится выступать в Бурятии
На что менять надоевшую «туалетную» плитку, решили онлайн-голосованием
О том, каким будет апрель, рассказали синоптики
Продюсер музыкального фестиваля «Дикой мяты» приняли самое важное решение после поездки в Иволгинский дацан
Суточный прирост COVID-19 упал ниже 150
Мужчина не собирался предоставлять своё жильё гражданину Киргизии
Имеющийся пандус не соответствует нормативам
Заявки от авторов принимаются до 22 апреля