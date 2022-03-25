Мешочки-обереги передали военнослужащим - участникам спецоперации на Украине
Сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Кяхтинскому гарнизону посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый» в Кяхтинском районе в улусе Субуктай.
Офицеры отдела передали детям привезённые с собой угощения и рассказали им историю становления армии в Российском государстве, о мужестве и героизме воинов из Бурятии, проявленные во Второй мировой войны и при проведении специальной военной операции на Украине.
В свою очередь, воспитанники центра изготовили обереги для российских солдат и офицеров - сшив небольшие мешочки, дети украсили их вышивкой и положили в каждый из них - веточки сухой полыни. Издревле считается, что это растение, обладающее стойким запахом и лекарственными свойствами, защищает от неприятностей и способствует благополучному возвращению домой.
Дети попросили военных следователей передать сделанные их руками несколько десятков мешочков-оберегов в действующую армию. Данная просьба уже выполнена, сообщается на сайте главного военного СУ СК России.
В Бурятии дети-сироты изготовили обереги для российских солдат и офицеров
Общество, Фото:
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