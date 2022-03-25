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В Бурятии начался приём заявлений на охоту на медведя

В Бурятии начался приём заявлений на охоту на медведя
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Принимаются заявки на весеннюю охоту

В Бурятии начался приём заявлений на весеннюю охоту, сообщили в Бурприроднадзоре.

С 25 марта начинается подача заявлений по выдаче разрешений на добычу бурого медведя. С 8 апреля будут принимать заявления на добычу пернатой дичи (глухарь, утки, гуси, тетерев).

Срок охоты с 10 апреля по 10 июня.

Подача заявлений будет осуществляться через единый портал государственных услуг (ЕПГУ), МФЦ и личный приём граждан в Бурприроднадзоре.
охота медведь

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