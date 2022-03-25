В Бурятии начался приём заявлений на охоту на медведя

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Принимаются заявки на весеннюю охоту



В Бурятии начался приём заявлений на весеннюю охоту, сообщили в Бурприроднадзоре.



С 25 марта начинается подача заявлений по выдаче разрешений на добычу бурого медведя. С 8 апреля будут принимать заявления на добычу пернатой дичи (глухарь, утки, гуси, тетерев).



Срок охоты с 10 апреля по 10 июня.



Подача заявлений будет осуществляться через единый портал государственных услуг (ЕПГУ), МФЦ и личный приём граждан в Бурприроднадзоре.

