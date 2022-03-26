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В Ангарске построят новую улицу

В Ангарске построят новую улицу
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
Протяжённость Прибрежной составит почти полтора километра

В этом году в Ангарске будет построена улица Прибрежная, которая обеспечит транспортное обслуживание территории многоэтажной жилой застройки 32 микрорайона и перспективной застройки микрорайонов 31, 35 и 36. Новая улица пройдёт от улицы Алешина до улицы Космонавтов.

Муниципальный контракт уже заключен, средства на строительство выделены по федеральной программе. Общая протяжённость Прибрежной составит почти 1,5 километра.

Работы выполнят в два этапа. В первую очередь построят отрезок от улицы Радужная до Космонавтов, затем – от улицы Алешина до Радужной.

По информации службы муниципального хозяйства администрации Ангарского округа, в перечень строительных работ, кроме устройства проезжей части и тротуаров, включены также монтаж автобусных остановок, сетей освещения, светофоров, ливневой канализации и газонов.

Подрядная организация приступит к работам в апреле, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Ангарск строительство улицы

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