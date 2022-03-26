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В Иркутске появился иммерсивный театр

В Иркутске появился иммерсивный театр
Общество,  Фото:пресс-служба театра «Байкальские мистерии»
Жителям и гостям города покажут спектакль в чумах

В Иркутске на острове Конный открывается иммерсивный театр «Байкальские мистерии». Первых гостей будут ждать уже сегодня, 26 марта.

В аутентичных чумах гости театра с помощью наушников услышат аудиолегенду о ветре Сарма (6+). Главные герои здесь сами рассказывают свои истории, а также о том, как первые поселения на Байкале повлияли на их судьбу. Одновременно прослушать спектакль в чуме могут 6 человек.

- В нашей аудиолегенде мы соединили голоса профессиональных актёров с шумом байкальских волн, звуками птиц и игрой на варгане, а так же добавили звуки бубнов и расслабляющую музыку. Всё это для того, чтобы максимально погрузить наших гостей в мистическую атмосферу байкальских легенд, - сообщает пресс-служба театра.

Возрастное ограничение 6+
Иркутск театр спектакль

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