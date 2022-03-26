В Братске стартует всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Открытие соревнований состоится сегодня, 26 марта



В Братске с 26 по 27 марта пройдёт V всероссийский традиционный турнир по греко-римской борьбе. Соревнования посвящены 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие 250 борцов 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. В Братск приедут спортсмены из Красноярска и Красноярского края, из Томска и Томской области, из Абакана, Читы, Кемеровской области, а также из Ангарска, Иркутска и Усолья-Сибирского.



- Это будет пятый всероссийский турнир по греко-римской борьбе в Братске. Соревнования статусные и дают право победителям получить заслуженное звание кандидата в мастера спорта, – рассказал старший тренер СШОР Братска Олег Кириллов. - Если говорить о наших борцах, большие надежды мы возлагаем на 14-летнего Виктора К., он выступает в весовой категории 85 кг.



Торжественное открытие V всероссийского традиционного турнира по греко-римской борьбе состоится 26 марта в спорткомплексе «Таёжный» в 14:00 часов.



Победители соревнований поедут на первенство Сибири в Новосибирск, сообщает пресс-служба администрации города Братск.



Возрастное ограничение 6+

