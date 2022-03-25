В Забайкалье военнослужащий пошёл под суд за мошенничество

За обман своих подчинённых мужчина выплатит штраф 1 млн рублей
Читинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в мошенничестве –хищении чужого имущества путём обмана, совершённом лицом с использованием своего служебного положения, ему назначен штраф в размере 1 млн рублей.
- Суд установил, что военнослужащий в октябре 2021 года решил, используя своё служебное положение, незаконно обогатиться за счёт подчинённых ему коллег. Реализуя задуманное, он сообщил трём рядовым, заведомо недостоверные сведения о возможности своего содействия в их успешной сдаче выпускных экзаменов и получения положительных оценок за денежное вознаграждение в размере 500 рублей с каждого. Данную информацию он попросил довести до военнослужащих подчинённой ему роты, - говорится в сообщении пресс-службы Читинского гарнизонного военного суда.
Тогда 58 военнослужащих по призыву решили воспользоваться его услугами и передали ему различными способами по 500 рублей каждый. В свою очередь, мошенник никаких действий в их интересах не совершал, а полученные от них деньги - 29 тысяч рублей потратил на своё усмотрение.
Приговор не вступил в законную силу.
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