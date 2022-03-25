 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 марта

24 марта

Популярное

В Забайкалье военнослужащий пошёл под суд за мошенничество

В Забайкалье военнослужащий пошёл под суд за мошенничество
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
За обман своих подчинённых мужчина выплатит штраф 1 млн рублей

Читинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в мошенничестве –хищении чужого имущества путём обмана, совершённом лицом с использованием своего служебного положения, ему назначен штраф в размере 1 млн рублей.

- Суд установил, что военнослужащий в октябре 2021 года решил, используя своё служебное положение, незаконно обогатиться за счёт подчинённых ему коллег. Реализуя задуманное, он сообщил трём рядовым, заведомо недостоверные сведения о возможности своего содействия в их успешной сдаче выпускных экзаменов и получения положительных оценок за денежное вознаграждение в размере 500 рублей с каждого. Данную информацию он попросил довести до военнослужащих подчинённой ему роты, - говорится в сообщении пресс-службы Читинского гарнизонного военного суда.

Тогда 58 военнослужащих по призыву решили воспользоваться его услугами и передали ему различными способами по 500 рублей каждый. В свою очередь, мошенник никаких действий в их интересах не совершал, а полученные от них деньги - 29 тысяч рублей потратил на своё усмотрение.

Приговор не вступил в законную силу.
Забайкальский край суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье военнослужащий пошёл под суд за мошенничество
В Забайкалье военнослужащий пошёл под суд за мошенничество
Общество, 25.03.2022
За обман своих подчинённых мужчина выплатит штраф 1 млн рублей
Жители Бурятии могут анонимно получить психологическую поддержку
Жители Бурятии могут анонимно получить психологическую поддержку
Общество, 25.03.2022
Психологи диспансера 24 часа в сутки готовы помочь справиться с волнением
Концерт стендап-комика Сергея Орлова впечатлил улан-удэнцев
Концерт стендап-комика Сергея Орлова впечатлил улан-удэнцев
Общество, 25.03.2022
Известный стендапер признался, что ему всегда нравится выступать в Бурятии
В Улан-Удэ откосы на Элеваторе покроют цветными модулями
В Улан-Удэ откосы на Элеваторе покроют цветными модулями
Общество, 25.03.2022
На что менять надоевшую «туалетную» плитку, решили онлайн-голосованием
Бурятию ждёт тёплый апрель
Бурятию ждёт тёплый апрель
Общество, 25.03.2022
О том, каким будет апрель, рассказали синоптики
Бурятский лама повлиял на судьбу фестиваля «Дикая мята»
Бурятский лама повлиял на судьбу фестиваля «Дикая мята»
Общество, 25.03.2022
Продюсер музыкального фестиваля «Дикой мяты» приняли самое важное решение после поездки в Иволгинский дацан
Коронавирус в Бурятии идёт на убыль
Коронавирус в Бурятии идёт на убыль
Общество, 25.03.2022
Суточный прирост COVID-19 упал ниже 150
Улан-удэнцы оштрафовали за фиктивную прописку иностранца
Улан-удэнцы оштрафовали за фиктивную прописку иностранца
Общество, 25.03.2022
Мужчина не собирался предоставлять своё жильё гражданину Киргизии 
В селе в Бурятии магазин переделает пандус
В селе в Бурятии магазин переделает пандус
Общество, 25.03.2022
Имеющийся пандус не соответствует нормативам 
В Улан-Удэ откроется выставка «мусорного» искусства
В Улан-Удэ откроется выставка «мусорного» искусства
Общество, 25.03.2022
Заявки от авторов принимаются до 22 апреля
В Бурятии проведут республиканский турнир по шахматам
В Бурятии проведут республиканский турнир по шахматам
Общество, 25.03.2022
Соревноваться будут команды общеобразовательных коллективов
На чемпионате России по тайскому боксу в Улан-Удэ определились полуфиналисты
На чемпионате России по тайскому боксу в Улан-Удэ определились полуфиналисты
Общество, 25.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со второго дня соревнований 
В Бурятии сохранится непогода
В Бурятии сохранится непогода
Общество, 25.03.2022
Местами возможен небольшой снег
В Улан-Удэ состоится турнир по бурятской борьбе
В Улан-Удэ состоится турнир по бурятской борьбе
Общество, 24.03.2022
Соревнования посвящены Белой Таре
Медработники Бурятии сразятся в шахматы и настольный теннис
Медработники Бурятии сразятся в шахматы и настольный теннис
Общество, 24.03.2022
В Улан-Удэ состоится турнир среди работников здравоохранения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^