Известный стендапер признался, что ему всегда нравится выступать в Бурятии
В Улан-Удэ выступил известный стендап-комик Сергей Орлов со своей сольной программой «Что-то с чем-то тур» (18+). Концерт состоялся 24 марта в КДЦ «Рассвет».
Зал оказался практически полон. Из известных персон присутствовали гендиректор телеканала «Ариг Ус» Инесса Скосырская и её муж, ведущий Валерий Скосырский. Также на концерте была замечена бурятская певица Сарюна Бальжинимаева.
- Я уже в третий раз выступаю в Улан-Удэ, и мне так приятно сюда вернуться. А знаете, почему? Потому что, когда я сюда приезжаю, ощущаю себя, как будто я дома, в Якутии, только по-другому, понимаете? – пошутил Орлов во время выступления.
Концерт длился чуть больше 1,5 часов. В целом зрители остались довольны его выступлением. Зрители после концерта поделились с «Байкал-Daily» впечатлениями:
«У меня даже скулы начали болеть от смеха, я уже не мог смеяться»,
«Мне очень понравилось, качество материала соответствует цене билета»,
«А мне показался концерт долгим, но я не скажу, что это плохо, наоборот!»,
«Никогда не был на живом концерте известного стендапера – это совсем иные ощущения, по сравнению с тем, когда смотришь его по интернету».
Ранее жители Бурятии поддержали Сергея Орлова, когда он оказался в центре скандала из-за шутки про расизм. Жители республики активно писали ему слова поддержки. «Может, хватит обижаться и искать поводы, чтобы обидеться? Если вас задевает шутка, значит вы сами про себя так думаете», «Люди обиделись на то, что он показал реальные вещи. И его позиция чётко обозначена, что невежество россиян зашкаливает. А практика извинений, она скоро доведёт всё до абсурда», - делились пользователи из Бурятии.
Сергей Орлов запланировал большой весенний тур с новой сольной программой, он выступит в 39 городах России. Следующим станет выступление Орлова в Иркутске, концерт состоится уже сегодня.
Концерт стендап-комика Сергея Орлова впечатлил улан-удэнцев
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