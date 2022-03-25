Теннисисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО

Общество, Фото: группа «Настольный теннис Бурятии»

Юные спортсмены республики завоевали четыре первых места



23 марта в Якутске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди спортсменов до 16 лет. Путёвки на первенство страны разыгрывались в личных первенствах среди девушек и юношей.



Как сообщает группа «Настольный теннис Бурятии», среди юношей места распределились следующим образом:

Первое место – Тимур Б. (Бурятия)

Второе место – Павел Ш. (Бурятия)

Третье место – Максим А. (Бурятия)

Третье место – Изот К. (Якутия)



Среди девушек на пьедестал поднялись:

Первое место – Виктория С. (Бурятия)

Второе место – Диана П. (Якутия)

Третье место – Анастасия Б. (Бурятия)

Третье место – Екатерина Е. (Приморский край)



Мужской парный разряд:

Первое место – Изот К./Арсен А. (Якутия)

Второе место – Павел Ш./Максим А. (Бурятия)

Третье место – Тимур Б./Дугар Ц. (Бурятия)

Третье место – Намдак Р./Станислав Б. (Бурятия)



Женский парный разряд:

Первое место – Виктория С./ Анастасия Б. (Бурятия)

Второе место – Екатерина Е./София Д. (Приморский край/Хабаровский край)

Третье место – Дарису Г./ Сабина Г. (Бурятия)

Третье место – Диана П./ Виктория Б. (Якутия/Забайкальский край)



Смешанный парный разряд:

Первое место – Тимур Б./Дарису Г. (Бурятия)

Второе место – Дугар Ц./Анастасия Б. (Бурятия)

Третье место – Павел Ш./Виктория С. (Бурятия)

Третье место – Изот К./Диана П. (Якутия)

