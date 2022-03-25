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Теннисисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО

Теннисисты Бурятии успешно выступили на первенстве ДФО
Общество,  Фото:группа «Настольный теннис Бурятии»
Юные спортсмены республики завоевали четыре первых места

23 марта в Якутске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди спортсменов до 16 лет. Путёвки на первенство страны разыгрывались в личных первенствах среди девушек и юношей.

Как сообщает группа «Настольный теннис Бурятии», среди юношей места распределились следующим образом:
Первое место – Тимур Б. (Бурятия)
Второе место – Павел Ш. (Бурятия)
Третье место – Максим А. (Бурятия)
Третье место – Изот К. (Якутия)

Среди девушек на пьедестал поднялись:
Первое место – Виктория С. (Бурятия)
Второе место – Диана П. (Якутия)
Третье место – Анастасия Б. (Бурятия)
Третье место – Екатерина Е. (Приморский край)

Мужской парный разряд:
Первое место – Изот К./Арсен А. (Якутия)
Второе место – Павел Ш./Максим А. (Бурятия)
Третье место – Тимур Б./Дугар Ц. (Бурятия)
Третье место – Намдак Р./Станислав Б. (Бурятия)

Женский парный разряд:
Первое место – Виктория С./ Анастасия Б. (Бурятия)
Второе место – Екатерина Е./София Д. (Приморский край/Хабаровский край)
Третье место – Дарису Г./ Сабина Г. (Бурятия)
Третье место – Диана П./ Виктория Б. (Якутия/Забайкальский край)

Смешанный парный разряд:
Первое место – Тимур Б./Дарису Г. (Бурятия)
Второе место – Дугар Ц./Анастасия Б. (Бурятия)
Третье место – Павел Ш./Виктория С. (Бурятия)
Третье место – Изот К./Диана П. (Якутия)
Бурятия настольный теннис первенство ДФО спорт

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