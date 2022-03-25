Психологи диспансера 24 часа в сутки готовы помочь справиться с волнением
В республиканском психоневрологическом диспансере по телефону доверия жителям Бурятии окажут помощь психологи, сообщает региональный минздрав.
Любое происшествие, неприятность, конфликт, трагедия могут повысить тревожность настолько, что человек не сможет с ней справиться самостоятельно.
В этом случае специалисты телефона доверия психоневрологического диспансера Бурятии могут оказать квалифицированную психологическую поддержку.
- Наши психологи 24 часа в сутки готовы помочь справиться с волнением, успокоить, объяснить ситуацию не только жителям Улан-Удэ, но и всей республики. Мы гарантируем анонимность при оказании помощи, - отметили в пресс-службе диспансера.
Нуждающиеся в психологической поддержке, могут позвонить специалистам по телефону: +7 (3012) 66-83-11.
Жители Бурятии могут анонимно получить психологическую поддержку
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