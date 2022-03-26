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В Улан-Удэ откроется выставка Марины Бадмаевой «Лицезрея»

В Улан-Удэ откроется выставка Марины Бадмаевой «Лицезрея»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодая художница представит живописные работы и ювелирные авторские украшения

9 апреля в Улан-Удэ откроется выставка молодой художницы Марины Бадмаевой «Лицезрея». Ювелир и живописец Марина Бадмаева родом из села Ярикто Баргузинского района Бурятии. Сейчас она живёт и работает в Санкт-Петербург и это её первая персональная выставка на родине.

В художественном музее имени Ц.С. Сампилова художница представит 26 живописных работ, а также 17 ювелирных авторских украшений.

- Марина не боится экспериментировать со средствами художественной выразительности, поэтому в её работах можно увидеть различные техники и материалы, такие как: фотополимерный пластик, штукатурную смесь, техника папье-маше и т.д. Она совершенствует свои композиции, усложняя не только работу с художественными материалами, но и подачу своей философии, - сообщает пресс-служба национального музея РБ. - Образы, представленные в работах Марины, наполнены созерцанием и рефлексией. Её герои молчаливые наблюдатели, живущие и ощущающие своё, созданное автором, мгновение. Неспешные и одинокие, желающие осознать смысл своего создания. Сюжеты картин наполнены фантасмагориями, словно запечатлённый фрагмент сна, они наполняют работы отсылками прожитого дня, а возможно и предвещают события будущего… Не все композиции могут быть решены в пространстве холста, тогда они воплощаются в ювелирных изделиях, которые несут в себе все те же философию и эстетику.

Возрастное ограничение 12+
Улан-Удэ выставка музей живопись ювелирные изделия

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