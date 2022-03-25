В юбилейном фестивале примут участие российские виртуозы
25 марта в Иркутске стартует Х всероссийский музыкальный фестиваль «Байкальские струны». На фестивале прозвучит народная, классическая и современная музыка.
Сегодня, 25 марта, фестиваль откроет выступление обладательницы меццо-сопрано, народной артистки Бурятии Ольги Жигмитовой (6+). Выступление певицы пройдёт в сопровождении ансамбля Иркутской филармонии «Байкал-квартет».
Продолжит фестиваль концерт известного российского баяниста и композитора, доцента Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Артёма Нижника (6+). Музыкант даст совместный концерт с оркестром русских народных инструментов Иркутской филармонии под управлением Василия Моисеенко 26 марта. Прозвучат произведения А. Нижника, В. Зубицкого, В. Власова.
В завершении фестиваля «Байкальские струны» 27 марта слушатели смогут услышать онлайн-концерт национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова под управлением Владимира Андропова (6+). Показ пройдёт в концертом зале с использованием большого экрана в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске стартует фестиваль «Байкальские струны»
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