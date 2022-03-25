На острове в Улан-Удэ организуют зону отдыха

На Комсомольском появятся пляжная зона и площадки для пикников



Состоялась очередная 31-я сессия Улан-Удэнского горсовета. Депутаты рассмотрели вопрос о правилах землепользования и застройки на территории Улан-Удэ. Изменения позволят перевести земельные участки в новые зоны, что упросит процесс их узаконения и освоения.



Депутатами было принято решение изменить вид территориальной зоны, расположенной на острове Комсомольский, с зоны рекреационного назначения (Р-1) на зону рекреационного назначения (Р-2). Это позволит инвесторам организовать зону отдыха для горожан. По предложению инвестора на острове появится пляжная зона, душевые кабинки, пункты проката инвентаря, площадки для пикников и водно-спасательная станция.



Также были рассмотрены и приняты вопросы, касающиеся прогнозного плана приватизации, изменения в положения структурных подразделений администрации.



Кроме этого, одним из главных вопросов на повестке было внесение изменений в бюджет Улан-Удэ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы. Согласно предложенным изменениям, бюджет увеличится за счёт межбюджетных трансфертов, средства пойдут на мероприятия по расселению граждан из ветхого аварийного жилья, на обновление автопарка города и многое другое.



- Таким образом общий объём доходов в бюджет на 2022 год составит 16,3 млрд рублей, из которых 11,5 млрд – безвозмездные поступления их республиканского и федерального бюджетов. Расходы составят 17,9 млрд рублей, а дефицит 1,6 млрд рублей соответственно. Бюджет был принят депутатами единогласно, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнского горсовета.

