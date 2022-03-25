Улан-удэнцы оштрафовали за фиктивную прописку иностранца

Мужчина не собирался предоставлять своё жильё гражданину Киргизии



Житель Улан-Удэ признан виновным в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.



В судебном заседании установлено, что мужчина представил в отдел по вопросам миграции отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ уведомление о месте пребывания двух граждан Киргизской Республики по адресу арендуемого им жилого дома. При этом горожанин знал, что иностранцы по указанному адресу жить не будут.



- Мировой судья судебного участка № 4 Октябрьского района Улан-Удэ назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

