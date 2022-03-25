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В селе в Бурятии магазин переделает пандус

В селе в Бурятии магазин переделает пандус
Общество,  Фото:pixabay.com.
Имеющийся пандус не соответствует нормативам

Как выявила прокурорская проверка, на входе в помещение одного из магазинов села Хоринск Хоринского района Бурятии установлен пандус для инвалидов-колясочников, не соответствующий техническим требованиям. В результате конструкция не используется по назначению.

В суд направили иск об обязании собственника здания оборудовать вход пандусом, соответствующим установленным нормативам. Хоринский районный суд удовлетворил требования прокурора.

Решение суда не вступило в законную силу.

Кроме того, в отношении владельца здания возбуждено административное дело об уклонении от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры. Виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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