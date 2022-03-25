В селе в Бурятии магазин переделает пандус

Имеющийся пандус не соответствует нормативам



Как выявила прокурорская проверка, на входе в помещение одного из магазинов села Хоринск Хоринского района Бурятии установлен пандус для инвалидов-колясочников, не соответствующий техническим требованиям. В результате конструкция не используется по назначению.



В суд направили иск об обязании собственника здания оборудовать вход пандусом, соответствующим установленным нормативам. Хоринский районный суд удовлетворил требования прокурора.



Решение суда не вступило в законную силу.



Кроме того, в отношении владельца здания возбуждено административное дело об уклонении от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры. Виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

