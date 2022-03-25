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В Бурятии сохранится непогода

В Бурятии сохранится непогода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местами возможен небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 марта по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -7,-12, местами -17,-22, днём 0,+5, местами -3,-8.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен слабый снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -9,-11, днём +1,+3.
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