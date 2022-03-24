Борцы Бурятии успешно выступили на всероссийском турнире

Общество, Фото: группа «Спорт в Джиде»

Один из спортсменов стал лучшим борцом турнира



С 21 по 24 марта в городе Тында Амурской области прошёл всероссийский турнир по спортивной (вольной и женской) борьбе «Надежды БАМа». В соревнованиях принимали участие юноши и девушки до 18 лет.



Как сообщает группа «Спорт в Джиде», победителями и призёрами турнира стали следующие борцы из Бурятии:

Первое место – Эрдэни Ц.;

Первое место – Станислав Б.;

Второе место – Золто Ц.;

Третье место - Намсарай Ц.;

Третье место – Зорикто Ц.;

Третье место – Цырен Д.;

Третье место – Жамсаран М.



Кроме этого, Эрдэни Ц. был назван «Лучшим борцом турнира».

