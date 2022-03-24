Один из спортсменов стал лучшим борцом турнира
С 21 по 24 марта в городе Тында Амурской области прошёл всероссийский турнир по спортивной (вольной и женской) борьбе «Надежды БАМа». В соревнованиях принимали участие юноши и девушки до 18 лет.
Как сообщает группа «Спорт в Джиде», победителями и призёрами турнира стали следующие борцы из Бурятии:
Первое место – Эрдэни Ц.;
Первое место – Станислав Б.;
Второе место – Золто Ц.;
Третье место - Намсарай Ц.;
Третье место – Зорикто Ц.;
Третье место – Цырен Д.;
Третье место – Жамсаран М.
Кроме этого, Эрдэни Ц. был назван «Лучшим борцом турнира».
Борцы Бурятии успешно выступили на всероссийском турнире
Общество, Фото:
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