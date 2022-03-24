Специалисты проводят ревизию праздничной иллюминации
В Улан-Удэ на этой неделе, сотрудники «Горсвета» приступили к ревизии консолей в Железнодорожном районе по улице Лимонова.
Так, специалисты подразделения иллюминации и архитектурно-художественной подсветки демонтировали 34 консоли, расположенные вдоль дороги. Сейчас электрики красят металлические конструкции и монтируют новую диодную ленту.
– В выходные и праздничные дни наш город загорается разноцветными красками. В прошлом году была проведена большая работа по модернизации скульптурных композиций. На этом мы не останавливаемся, каждый год стараемся удивлять жителей Улан-Удэ, создавать уют и придавать новые краски городу, – сообщили сотрудники «Горсвета».
В Улан-Удэ электрики придают новые краски городу
Общество, Фото:
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