В Улан-Удэ электрики придают новые краски городу

Общество, Фото: Сергея Тарасенко

Специалисты проводят ревизию праздничной иллюминации



В Улан-Удэ на этой неделе, сотрудники «Горсвета» приступили к ревизии консолей в Железнодорожном районе по улице Лимонова.



Так, специалисты подразделения иллюминации и архитектурно-художественной подсветки демонтировали 34 консоли, расположенные вдоль дороги. Сейчас электрики красят металлические конструкции и монтируют новую диодную ленту.



– В выходные и праздничные дни наш город загорается разноцветными красками. В прошлом году была проведена большая работа по модернизации скульптурных композиций. На этом мы не останавливаемся, каждый год стараемся удивлять жителей Улан-Удэ, создавать уют и придавать новые краски городу, – сообщили сотрудники «Горсвета».