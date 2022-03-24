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Юморист из Бурятии стал участником популярного шоу на ТНТ

Юморист из Бурятии стал участником популярного шоу на ТНТ
Общество,  Фото:страница Пурбо Ринчинова
Пурбо Ринчинов попал на шоу «Импровизация. Команды»

Бурятский юморист Пурбо Ринчинова стал участником шоу телеканала ТНТ «Импровизация. Команды» (16+). Пурбо выступит в составе команды «Аутентичные. Москва». Эта команда стала новичком популярного телепроекта.

- Интересно, чему парни радовались больше: тому, что с первого же попадания на школу-кастинг прошли в телесезон, или тому, что сразу же попали на «Лютых»? – говорится в анонсе шоу.

Команда «Лютые. Тамбов» не пропустила ещё ни одного сезона в проекте. Во втором сезоне парни даже забрали главный трофей – чемпионские перстни.

В сообществе в социальной сети телешоу рассказали о каждом участнике команд. Не обошли стороной Пурбо.

- Бурятский представитель красавчиков. Конфликтует с Железным человеком, потому что он украл его фразу: гений, миллиардер, плейбой, филантроп. В суд подавать не будет, потому что не знает, как это делать. В такси любит сидеть на месте, которое свободно. Посмотрим, какой след оставят «Аутентичные» в нашем проекте, - говорится в анонсе передачи.

Выпуск передачи в эфире зрители увидят на ТНТ 25 марта в 23:00.

Справка:

«Импровизация» — это единственное шоу на российском телевидении, у которого нет сценария. Зато есть актёры, способные не задумываясь остроумно пошутить на любую заданную тему. Проект построен на импровизационных играх, которые артисты разыгрывают без подготовки, основываясь только на тех данных, которые они получают от ведущего Павла Воли или звёздных гостей.

Благодаря программе жанр импровизационной комедии всего за несколько лет вырос в целое движение, захватившее всю страну, а его постоянные участники Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов стали популярными телезвёздами.
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