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В Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд в Мостовом

В Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд в Мостовом
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Мобильные группы проверят у местных жителей наличие регистрации собак

Завтра, 25 марта, очередной межведомственный рейд по отлову бродячих собак в Улан-Удэ пройдёт на станции Мостовой. Жители отдалённого микрорайона во время рейда смогут бесплатно привить своих животных в передвижном мобильном пункте. Отметим, что регистрация животных сейчас проводится только путём введения подкожного микрочипа.

В рейде примут участие сотрудники комитета городского хозяйства, администрации Железнодорожного района, службы отлова безнадзорных животных, а также полицейские и ветеринары. Специалисты в составе мобильных межведомственных групп в течение дня проверят у местных жителей наличие регистрации на животных, а также проведут мероприятия по регистрации, вакцинации и отлову собак. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэ собаки бездомные животные

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