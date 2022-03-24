Мобильные группы проверят у местных жителей наличие регистрации собак
Завтра, 25 марта, очередной межведомственный рейд по отлову бродячих собак в Улан-Удэ пройдёт на станции Мостовой. Жители отдалённого микрорайона во время рейда смогут бесплатно привить своих животных в передвижном мобильном пункте. Отметим, что регистрация животных сейчас проводится только путём введения подкожного микрочипа.
В рейде примут участие сотрудники комитета городского хозяйства, администрации Железнодорожного района, службы отлова безнадзорных животных, а также полицейские и ветеринары. Специалисты в составе мобильных межведомственных групп в течение дня проверят у местных жителей наличие регистрации на животных, а также проведут мероприятия по регистрации, вакцинации и отлову собак. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В Улан-Удэ пройдёт «собачий» рейд в Мостовом
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