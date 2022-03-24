В Усть-Ордынском округе открылась первая юбилейная выставка

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Она посвящена истории и развитию Баяндаевского района



В Усть-Ордынском Бурятском округе начался цикл выставок «85-летию Усть-Ордынского Бурятского округа посвящается». Первая выставка прошла в национальном музее округа, она посвящена истории и современному развитию Баяндаевского района. В церемонии открытия мероприятия приняли участие представители окружной и районной администрации, ветераны и учащиеся школ Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов.



– Утверждён план юбилейных мероприятий, в том числе масштабных выставок, которые будут поочерёдно представлены шестью муниципальными районами округа. С марта по ноябрь каждый район продемонстрирует основные достижения территории, представит биографии известных земляков. Выставка Баяндаевского района с большим интересом воспринята школьниками, – рассказал заместитель руководителя администрации УОБО Андрей Дмитриев.



Выставка Баяндаевского района (6+) сформирована из нескольких тематических блоков: экономика, сельское хозяйство, образование, культура и спорт. Экспонаты художественного и декоративно-прикладного искусства представлены работами известного скульптора Павла Михайлова, лучшими произведениями живописи воспитанников детской школы искусств, изделиями баяндаевских мастеров. Посетители выставки ознакомились с материалом об участниках Великой Отечественной войны, в том числе о Герое Советского Союза Владимире Бузинаевиче Борсоеве. Из произведений местных поэтов и писателей собрана небольшая библиотека, которую также представили на выставке.



– В этом зале мы разместили много экспонатов, но ещё больше будет представлено в этнографическом краеведческом музее под открытым небом, строительство которого продолжается. Музейный комплекс на площади пять гектаров расположен рядом с трассой по туристическому маршруту на Малое море. Официальная дата открытия уже назначена – 14 октября текущего года, – пояснил мэр Баяндаевского района Анатолий Табинаев.



По словам Андрея Дмитриева, кроме шести районных выставок, в рамках юбилейных мероприятий будут организованы две передвижные выставки из фондов национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа.



Выставка «Артисты театра и кино» будет состоять из 36 планшетов с творческими биографиями Владимира Таршинаева, Ларисы Сахьяновой и Галины Малановой. Дополнят экспозицию фотографии, документы, костюмы, афиши из личных коллекций артистов.



Фотовыставка Сергея Игнатенко «Врата сновидения» – это 45 цветных фотографий, сделанных на протяжении 15 лет. Эти работы имеют большую культурологическую и этнографическую ценность, отражают жизнь современного бурятского этноса. Значимая часть фоторабот – это портреты конкретных жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

