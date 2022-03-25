Заявки от авторов принимаются до 22 апреля
В Бурятии индивидуальных и групповых авторов, работающих в форматах современного искусства: живопись, скульптура, инсталляция, перформанс, фото и т. д., приглашают к участию в выставке «Trash art/Бог-хог» (0+).
Для участия принимаются как специально созданные для выставочного проекта объекты, так и существующих в распоряжении авторов. Необходимо заполнить анкету участника, прислать концептуальное описание идеи, а также эскизы будущего проекта или фото существующего с каталожными данными (размер, материал, дата создания).
Принимаются заявки от авторов-практиков современного искусства в возрасте от 18 лет, использующие в качестве материала мусор/отходы/вторичное сырье и работающих в разных техниках, включая апсайклинг и ресайклинг. Среди 15 отобранных участников будет распределён грантовый фонд.
Для участия в выставке предлагаются следующие темы:
— экология, проблемы загрязнения окружающей среды;
— устойчивое развитие, эффективное расходование ресурсов;
— локальная/личная идентичность;
— историческая память;
— концепция будущего/прошлого/настоящего;
— свобода внутренняя/внешняя.
Заявки принимаются до 22 апреля (до 23:59 по Улан-Удэ). Отбор проектов и извещение авторов о статусе заявки производится до 25 апреля. С 25 апреля по 20 мая пройдёт подготовка работ к выставке. Открытие выставки состоится 20 мая в центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба центра.
В Улан-Удэ откроется выставка «мусорного» искусства
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