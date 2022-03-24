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В Забайкалье стартовали окружные этапы Армейских игр

В Забайкалье стартовали окружные этапы Армейских игр
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
В «Борзе Новой» проводятся «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

На полигоне «Борзя Новая» в Забайкальском крае стартовали окружные этапы конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2022) «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». В них принимают участие лучшие экипажи танков и боевых машин пехоты общевойсковых объединений Восточного военного округа.

В ходе состязаний танкисты и мотострелки продемонстрируют свои навыки в нескольких этапах конкурса: «Индивидуальная гонка», «Выполнение учебно-боевых задач», «Спортивный» и «Эстафета». Механикам-водителям танков Т-72Б3 и БМП-2 предстоит соревноваться в вождении боевых машин на биатлонной трассе, оборудованной естественными и искусственными препятствиями различной сложности, в частности, таких как «змейка», «косогор», «колейный мост», «противотанковый ров» и «проход в минно-взрывном заграждении». Кроме того, экипажам боевых машин на огневом рубеже полигона предстоит поразить мишени, имитирующие танки и низколетящие воздушные цели на дистанциях от 600 до 1800 метров.

На спортивном этапе танковые экипажи и мотострелковые взводы посоревнуются в преодолении полосы препятствий и переноске ящиков с боеприпасами. В завершение конкурса танкисты продемонстрируют мастерство во фланговой стрельбе из танковой пушки.

Победители окружного этапа представят Восточный военный округ на всеармейских состязаниях АрМИ-2022 и получат шанс войти в состав сборной Вооружённых сил для участия в Армейских международных играх, сообщает пресс-служба ВВО.
Забайкальский край армейские игры конкурс военнослужащие вооруженные силы ВВО

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