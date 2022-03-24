Путин: недружественные страны будут покупать газ за российские рубли
Определяется порядок операций с Европой в российской валюте
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством объявил о переходе на рубли в расчётах за поставки газа в недружественные страны, сообщает РИА Новости.
- Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого, с нашего природного газа - переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли, то есть отказаться от использования в таких расчётах всех скомпрометировавших себя валют, - заявил Путин.
Президент поручил Центробанку и кабмину в течение недели определить порядок операций с Европой в российской валюте. Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в тех объемах и по тем ценам, которые зафиксированы в контрактах, поскольку дорожит своей репутацией.
Путин: недружественные страны будут покупать газ за российские рубли
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