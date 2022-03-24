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В «Байкальской рыбалке-2022» примут участие 205 команд

В «Байкальской рыбалке-2022» примут участие 205 команд
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
До старта самой массовой подлёдной рыбалки России остался всего один день

В пятницу, 25 марта, в селе Турка Прибайкальского района Бурятии стартует фестиваль международного уровня «Байкальская рыбалка-2022». Регистрация команд завершена, всего в турнире по подлёдной рыбалке примут участие 205 команд. Из них 20 женских.

География участников расширяется с каждым годом. В этом году участвуют команды из Красноярского края (в том числе Туруханска, Минусинска и самого северного населённого пункта России – посёлка Диксон), Томска, Иркутской области, Москвы, Крыма, Татарстана, Читы, а также всех районов Бурятии.

Многие команды участвуют в турнире с момента его основания. Для таких рыбаков предусмотрена номинация «За верность «Байкальской рыбалке».

Главным призом за самый большой улов в этом году станет белоснежная Toyota Camry 2021 года выпуска. Команда, занявшая второе место, получит квадроцикл PM 650-II. Обладателям третьего места вручат мощный лодочный мотор «Ямаха». Вообще же предусмотрены солидные призы лучшим десяти командам.

Также состоится награждение в традиционных номинациях:

«Лучшая женская команда» – три призовых места. За первое место путевка на любой курорт на сумму 240 тысяч рублей.

«Лучшая командная экипировка» - три призовых места. Команды всегда удивляют своим креативом, оригинальностью.

«Лучшая команда поддержки», «Самый старший участник», «Самый юный участник», «Лучшая семейная команда», «За самую крупную рыбу», и специальный приз «Памяти Алексея Булдакова».

Специальный гость «Байкальской рыбалки» Андрей Соколов - советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель, который знаком по фильмам «Маленькая Вера» (18+), «Невеста из Парижа» (12+), «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (0+), «Адвокат» (12+), «Близнецы» (16+) и др.

Андрей Соколов является ярым поклонником рыбалки и с удовольствием принял приглашение от организаторов мероприятия. Кроме того, будучи студентом, Андрей участвовал в строительстве БАМа в составе студенческого строительного отряда.

В номинации «Детская рыбалка» зарегистрировано 72 ребёнка. Приз за первое место – квадроцикл, за второе – велосипед, за третье – электросамокат.

Также предусмотрены призы в номинациях «За самую крупную рыбу», «Лучшая рыбачка» и «Самый юный участник».

Программа рыбалки будет насыщенной. Планируетися праздничная торговля, конкурсы, выступления известных артистов и коллективов республики. Участники будут танцевать ёхор, для них устроят финальный костёр, а завершится праздник фейерверком.

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Байкальская рыбалка

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