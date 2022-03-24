23 марта Госдума приняла соответствующий закон
На пленарном заседании Госудума приняла в первом чтении и в целом, закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами боевых действий, сообщается на сайте парламента.
Как отметил председатель Думы Вячеслав Володин, закон предоставляет статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.
Принятый закон позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.
Участников спецоперации на Украине причислят к ветеранам боевых действий
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