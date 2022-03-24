Собранные вещи передадут эвакуированным гражданам из ДНР и ЛНР
На предприятиях железнодорожных станций Бурятии и Иркутской области организовано 23 пункта по сбору гуманитарной помощи эвакуированным гражданам из Донецкой и Луганской народных республик. Станции, принимающие гуманитарную помощь: Тайшет, Нижнеудинск, Усть-Илимск, Чуна, Вихоревка, Коршуниха-Ангарская, Зима, Черемхово, Тулун, Иркутск-Сортировочный, Улан-Удэ, Слюдянка, Мысовая, Горхон, Наушки, Гусиное Озеро, Северобайкальск, Лена, Киренга, Куанда, Новый Уоян, Таксимо и Новая Чара.
Все желающие могут передать жителям Донбасса предметы первой необходимости: товары по уходу за детьми, лежачими и пожилыми, средства личной гигиены и индивидуальной защиты, бытовая химия, пластиковая посуда, постельные и душевые принадлежности, консервы и крупы (продукты питания с длительным сроком хранения).
- Собранная гуманитарная помощь будет направляться в отделения «Российского Красного креста». По вопросам оказания помощи можно обращаться на горячую линию «Волонтёр ВСЖД» - 8-924-600-26-46, - сообщает пресс-служба ВСЖД.
На ж/д станциях Бурятии будут собирать гуманитарную помощь
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