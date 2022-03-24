Жители Бурятии смогут бесплатно получить помощь юристов

Улан-Удэ присоединится ко всероссийскому дню оказания юридической помощи



Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдёт в Бурятии 25 марта. Бесплатную консультацию окажут представители различных ведомств, среди которых управление Росреестра по республике.



В ходе мероприятия граждане могут узнать:

- Как зарегистрировать право на объект недвижимости;

- Как избежать приостановления государственной регистрации;

- Как исправить ошибки в ЕГРН;

- Как избежать нарушения земельного законодательства.

Специалисты окажут помощь в проблемной ситуации по этим и многим другим вопросам, касающимся деятельности управления.



Мероприятие состоится в очном режиме в Бурятском госуниверситете имени Доржи Банзарова. Консультации проведут 25 марта на 1 этаже (фойе) 8 корпуса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

