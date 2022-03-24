Улан-Удэ присоединится ко всероссийскому дню оказания юридической помощи
Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи пройдёт в Бурятии 25 марта. Бесплатную консультацию окажут представители различных ведомств, среди которых управление Росреестра по республике.
В ходе мероприятия граждане могут узнать:
- Как зарегистрировать право на объект недвижимости;
- Как избежать приостановления государственной регистрации;
- Как исправить ошибки в ЕГРН;
- Как избежать нарушения земельного законодательства.
Специалисты окажут помощь в проблемной ситуации по этим и многим другим вопросам, касающимся деятельности управления.
Мероприятие состоится в очном режиме в Бурятском госуниверситете имени Доржи Банзарова. Консультации проведут 25 марта на 1 этаже (фойе) 8 корпуса, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Жители Бурятии смогут бесплатно получить помощь юристов
Общество, Фото:
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