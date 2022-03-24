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В Бурятии растёт заболеваемость туберкулёзом среди детей

В Бурятии растёт заболеваемость туберкулёзом среди детей
Общество,  Фото:Pixabay
Рост заболеваемости отмечен впервые за десять лет 

В Бурятии после более десятилетнего снижения заболеваемости туберкулёзом зарегистрирован её рост среди детей. Превышен средний показатель по стране, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике. 

В прошлом году в Бурятии было зарегистрировано 380 больных с впервые выявленным туберкулёзом, показатель заболеваемости - 39,6 на 100 тысяч населения.
 
В сравнении с 2020 годом рост произошёл в Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Тункинском, Тарбагатайском районах.

В семи районах и Улан-Удэ специалисты зарегистрировали 17 случаев туберкулёза среди детей до 17 лет, это показатель - 6,6 на 100 тысяч детского населения. 

В Роспотребнадзоре напоминают, что основной путь передачи микобактерии туберкулёза - воздушно-капельный. В таком случае, наиболее важная мера профилактики туберкулёза - его раннее выявление, когда заболевший ещё не выделяет бактерии и соответственно, менее опасен для окружающих.

В чём заключается профилактика?

Взрослым необходимо проходить флюорообследование ежегодно, а детям от 1 года до 17 лет - иммунодиагностику, независимо от результатов предыдущего обследования - реакция Манту или диаскинтест.
 
Также подросткам в возрасте 15 - 17 лет, кроме пробы Манту, дополнительно назначается флюорообследование.
 
При подозрении на туберкулёз по рекомендации врача нужно в кратчайшие сроки дообследоваться для уточнения диагноза.

Специалисты подчёркивают, что заболевание, выявленное на ранних стадиях излечимо в короткие сроки. А своевременные профилактические меры для контактных с больным, позволяют предупредить у них развитие туберкулёза.

Как сообщал «Байкал-Daily», управление Роспотребнадзора по Бурятии с 24 марта по 1 апреля запустил «горячую линию» в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом.
 
Жители Бурятии могут обратиться на «горячую линию» и задать интересующие вопросы специалистам по телефону: 8 (3012) 41-25-74 (доб. 218, 207), в рабочие дни с 8.30 до 17.30.
Бурятия туберкулез дети

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