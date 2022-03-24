В Бурятии растёт заболеваемость туберкулёзом среди детей



В Бурятии после более десятилетнего снижения заболеваемости туберкулёзом зарегистрирован её рост среди детей. Превышен средний показатель по стране, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.



В прошлом году в Бурятии было зарегистрировано 380 больных с впервые выявленным туберкулёзом, показатель заболеваемости - 39,6 на 100 тысяч населения.



В сравнении с 2020 годом рост произошёл в Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Тункинском, Тарбагатайском районах.



В семи районах и Улан-Удэ специалисты зарегистрировали 17 случаев туберкулёза среди детей до 17 лет, это показатель - 6,6 на 100 тысяч детского населения.



