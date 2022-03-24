В Улан-Удэ вновь устроят массовую проверку водителей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Автоинспекторы будут работать на основных магистралях



Вечером 25 марта в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей.



Запланировано выставление дополнительных семи экипажей ДПС.



- В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии. Основная цель мероприятия - пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Госавтоинспекция Бурятии просит не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о таких водителях.

