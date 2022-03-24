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В Улан-Удэ вновь устроят массовую проверку водителей

В Улан-Удэ вновь устроят массовую проверку водителей
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоинспекторы будут работать на основных магистралях

Вечером 25 марта в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей.

Запланировано выставление дополнительных семи экипажей ДПС.

- В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии. Основная цель мероприятия - пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Госавтоинспекция Бурятии просит не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о таких водителях. 
ГИБДД водители

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