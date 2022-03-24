Автоинспекторы будут работать на основных магистралях
Вечером 25 марта в Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей.
Запланировано выставление дополнительных семи экипажей ДПС.
- В течение нескольких часов автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии. Основная цель мероприятия - пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Госавтоинспекция Бурятии просит не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о таких водителях.
В Улан-Удэ вновь устроят массовую проверку водителей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Всероссийские проверочные работы школьники будут писать осенью
Чествовали самых результативных игроков среди школьников
С несовершеннолетними преступниками встретился отец Дионисий
Очереди образовались сразу по нескольким причинам
Время отопления объектов традиционно завершалось 10-11 мая
В масштабных учениях приняли участие более 4000 военнослужащих и более 600 единиц техники
Температура не соответствовала нормативам
Проблему планируется решить до конца года
Коронавирус продолжает отступление
Суд обязал устранить нарушения закона
В конференц-зале на 5 этаже «произошло» возгорание
Учащихся познакомят с миром графического дизайна
В Читинском районе проведут соревнования в рамках этапа отборочной серии кубка России
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований
На республику обрушилась непогода