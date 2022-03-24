Россияне смогут находиться в стране без визы в течение 60 дней
С 1 апреля Республика Корея возобновляет безвизовый режим с Россией, для въезда будет необходимо пройти регистрацию в электронной системе авторизации въезда иностранных граждан Korea electronic traver authorization (K-ETA), сообщает РБК со ссылкой на сайт K-ETA.
Подать заявку на K-ETA можно будет с 9:00 (3:00 мск) 30 марта. K-ETA не является визой, она требуется для посадки на самолет при перелёте в Южную Корею. Окончательное решение о допуске иностранцев в страну принимает сотрудник иммиграционной службы республики в аэропорту прилета, говорится на сайте системы.
Заполнить форму регистрации в системе нужно за 24 часа до въезда в Корею. При регистрации необходимо оплатить сбор в размере 10 000 южнокорейских вон (около 850 рублей по курсу 23 марта). Разрешение выдается на два года, его можно использовать для нескольких поездок. Отмечается, что K-ETA действует с 1 сентября прошлого года.
Безвизовый режим для россиян, посещающих Южную Корею в туристических, транзитных и частных целях, действует с 2014 года. Срок пребывания без визы — 60 дней с возможностью въезда в страну дополнительно на 30 дней. Общий суммарный срок пребывания не может превышать 90 дней в течение 180 дней. Если россиянин отправляется в республику для учёбы или работы, ему требуется получить соответствующую визу в корейском консульстве или посольстве, пишет РБК.
Южная Корея 1 апреля откроет безвизовый въезд для россиян
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