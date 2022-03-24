Названа причина переноса ВПР у школьников

Всероссийские проверочные работы школьники будут писать осенью
Как сообщал «Байкал-Daily», распоряжением Рособрнадзора всероссийские проверочные работы перенесены с весны на осень. Официальной причиной тому назвали распространение COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года, — пишет РИА Новости.
В минздраве РФ допустили вероятность новой волны ковида в марте и апреле 2022 года, сообщает ТАСС. По мнению специалистов, эти месяцы могут стать ключевыми для ухудшения эпидемиологической ситуации.
- Вспышки коронавируса в Китае и рост заболеваемости в европейских странах доказывают, что пандемия, к сожалению, ещё далека от завершения. Поэтому основные меры профилактики, такие как социальное дистанцирование и уменьшение контактов, по-прежнему остаются актуальными, - сообщили в пресс-службе.
Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.
Писать проверочные работы весной 2022 года собирались около семи миллионов российских школьников из 38 тысяч школ, передаёт «Российская газета». По нынешнему графику ВПР уже стартовали - в 11-х классах они проводятся с 1 по 25 марта. Где-то выпускники успели написать работы. Кто не успел - напишет осенью. Ученики 4-8-х классов должны были писать работы с 15 марта по 20 мая. Теперь - тоже осенью. ВПР, проводить которые планировалось в компьютерной форме (иностранные языки в 7-м классе, история, биология, география, обществознание в 5-8-х классах), также переносятся на осень 2022 года.
- Те школы, что уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести их результаты в соответствующую систему, - цитирует главу Рособрнадзора Анзора Музаева «Российская газета».
Ранее выдвигались версии о переносе ВПР в Бурятии в связи с дефицитом бумаги. Однако врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков опроверг эту версию, сообщив, что все расходные материалы, в том числе бумага, были закуплены заранее: «Подготовка к проведению ВПР была заранее осуществлена в полном объёме, закуплены все необходимые материалы, в том числе и бумага. Поэтому слухи о её дефиците являются необоснованными и неподтверждёнными».
Всероссийские проверочные работы, которые должны были пройти на компьютерах, также переносятся на осень 2022 года.
Названа причина переноса ВПР у школьников
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