С несовершеннолетними преступниками встретился отец Дионисий
В СИЗО-1 в Улан-Удэ приехал клирик храма Вознесения Господня иерей Дионисий Чернявский. Он встретился с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными.
- Отец Дионисий провел с подростками индивидуальные беседы, на которых подростки рассказали о себе, поделились своими переживаниями и покаялись в совершённых деяниях. Каждому несовершеннолетнему священнослужитель посоветовал отпустить то, что уже не вернуть и с новыми силами начать новый праведный путь, - рассказали в УФСИН по Бурятии.
Также священнослужитель побеседовал с сотрудниками СИЗО и дал рекомендации по работе с юными осуждёнными.
В улан-удэнском СИЗО подростки покаялись в грехах
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