Соревноваться будут команды общеобразовательных коллективов
С 8 по 10 апреля в Улан-Удэ пройдёт республиканский турнир по шахматам среди общеобразовательных коллективов «Белая ладья». Соревнования проведут в городском шахматном клубе.
В турнире принимают участие команды, сформированные из учащихся одной общеобразовательной организации в возрасте 14 лет и моложе. Состав команды: 1 тренер команды и 4 игрока, в том числе 3 юноши и 1 девушка (не старше 2008 г. р.). Капитаном команды является один из игроков.
Регистрация команд-участниц, прошедших предварительную регистрацию, состоится 8 апреля с 9:00 до 10:30. Начало первого тура в 11:00.
Участники команд-призёров награждаются дипломами, медалями и призами. Призёры по доскам награждаются дипломами и призами. Лучшая сельская команда получит диплом и приз, сообщает федерация шахмат РБ.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии проведут республиканский турнир по шахматам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заявки от авторов принимаются до 22 апреля
Соревноваться будут команды общеобразовательных коллективов
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со второго дня соревнований
Местами возможен небольшой снег
Соревнования посвящены Белой Таре
В Улан-Удэ состоится турнир среди работников здравоохранения
Турнир проводится в личном и командном зачётах по трём дисциплинам
Мероприятие проходило в формате мастер-классов
Улан-Удэ присоединится ко всероссийскому дню оказания юридической помощи
В «Борзе Новой» проводятся «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
Будущие дома для птиц готовы и ждут своих обитателей
Собранные вещи передадут эвакуированным гражданам из ДНР и ЛНР
Большее число видов связано с многообразием ландшафтов в парке
Она посвящена истории и развитию Баяндаевского района
Она оценила выставку о традиционном мире бурят