В Бурятии проведут республиканский турнир по шахматам

Соревноваться будут команды общеобразовательных коллективов



С 8 по 10 апреля в Улан-Удэ пройдёт республиканский турнир по шахматам среди общеобразовательных коллективов «Белая ладья». Соревнования проведут в городском шахматном клубе.



В турнире принимают участие команды, сформированные из учащихся одной общеобразовательной организации в возрасте 14 лет и моложе. Состав команды: 1 тренер команды и 4 игрока, в том числе 3 юноши и 1 девушка (не старше 2008 г. р.). Капитаном команды является один из игроков.



Регистрация команд-участниц, прошедших предварительную регистрацию, состоится 8 апреля с 9:00 до 10:30. Начало первого тура в 11:00.



Участники команд-призёров награждаются дипломами, медалями и призами. Призёры по доскам награждаются дипломами и призами. Лучшая сельская команда получит диплом и приз, сообщает федерация шахмат РБ.



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