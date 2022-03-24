Соревнования посвящены Белой Таре
16 апреля в Улан-Удэ пройдёт международный турнир по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан». Соревнования посвящены богине Сагаан Дара Эхэ - Белой Таре, сообщает группа «Борцы Бурятии».
Турнир проведут в КСК Улан-Удэ. Соревнования пройдут в личном и командном (среди команд дацанов, спортивных школ и сельских спортивных школ) первенствах.
Взвешивание и регистрация состоятся 15 апреля с 14:00 до 18:00. Начало соревнований – 16 апреля в 10:00. С 10:00 пройдут предварительные поединки среди юношей. С 13:00 будут проведены предварительные поединки среди мужчин. В 15:00 состоится торжественное открытие турнира. Юношеские финалы пройдут с 15:30, мужские – с 18:30.
Чемпионы и призёры личного первенства награждаются медалями, грамотами и денежными призами. Победители и призёры командного первенства получат грамоты, кубки и денежные призы.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ состоится турнир по бурятской борьбе
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