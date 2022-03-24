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Наркодиспансер в Улан-Удэ объяснил очереди в коридорах

Наркодиспансер в Улан-Удэ объяснил очереди в коридорах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Очереди образовались сразу по нескольким причинам

Республиканский наркологический диспансер в Улан-Удэ пояснил, почему в коридорах учреждения образовались огромные очереди. Как оказалось, с 1 марта изменился порядок по медицинскому освидетельствованию. Изменения коснулись освидетельствования водителей и кандидатов в водители; мигрантов; по допуску к владению оружием.

- В связи с дополнительными лабораторными исследованиями на наркотические средства и маркёр хронического алкоголизма удлиняется время исследования, - говорится в телеграм-канале наркодиспансера.

Также очередь выросла в связи с тем, что из-за улучшения ситуации с коронавирусом был возобновлён плановый приём пациентов. Выросло количество обращений за медицинской помощью.

Кроме прочего, в здании наркодиспансера не предусмотрены широки коридоры и зона ожидания.

- Помещение диспансера является приспособленным, не отвечает требованиям к медицинской организации. Это узкие коридоры, отсутствие фойе для ожидания, - пояснили в медучреждении.

Нехватка кадров обусловлена ещё и выездными медицинскими осмотрами в образовательных организациях. Работают три врачебно-сестринские бригады по обеспечению раннего выявления наркопотребителей в школах. 
наркологический диспансер

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