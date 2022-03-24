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В Бурятии 12 юных шахматистов получили награды

В Бурятии 12 юных шахматистов получили награды
Общество,  Фото:Pixabay
Чествовали самых результативных игроков среди школьников
 
В Улан-Удэ состоялась пресс-конференция Федерации шахмат Республики Бурятия.
 
На этом мероприятии, по итогам года, 12 обучающихся школ республики получили благодарственные письма министерства образования и науки Бурятии за достигнутые успехи в спортивной деятельности по виду спорта «шахматы», а также памятные подарки от Федерации шахмат.

В прошлом году Бурятия вошла во Всероссийский проект «Шахматы в школах». По этому проекту в республику доставили 30 комплектов оборудования на общую сумму 600 тысяч рублей.

Новый шахматный инвентарь направили в школы Тункинского, Окинского и Северобайкальского районов. Реализуют данный проект минобразования республики и Федерация шахмат Бурятии.

Планируется, что в следующем году оборудование поступит в другие школы, которые участвуют в проекте, сообщили в минобразовании региона. 
Бурятия шахматы

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