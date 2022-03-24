В Бурятии 12 юных шахматистов получили награды

Чествовали самых результативных игроков среди школьников
В Улан-Удэ состоялась пресс-конференция Федерации шахмат Республики Бурятия.
На этом мероприятии, по итогам года, 12 обучающихся школ республики получили благодарственные письма министерства образования и науки Бурятии за достигнутые успехи в спортивной деятельности по виду спорта «шахматы», а также памятные подарки от Федерации шахмат.
В прошлом году Бурятия вошла во Всероссийский проект «Шахматы в школах». По этому проекту в республику доставили 30 комплектов оборудования на общую сумму 600 тысяч рублей.
Новый шахматный инвентарь направили в школы Тункинского, Окинского и Северобайкальского районов. Реализуют данный проект минобразования республики и Федерация шахмат Бурятии.
Планируется, что в следующем году оборудование поступит в другие школы, которые участвуют в проекте, сообщили в минобразовании региона.
Чествовали самых результативных игроков среди школьников
Очереди образовались сразу по нескольким причинам
Время отопления объектов традиционно завершалось 10-11 мая
В масштабных учениях приняли участие более 4000 военнослужащих и более 600 единиц техники
Температура не соответствовала нормативам
Проблему планируется решить до конца года
Коронавирус продолжает отступление
Суд обязал устранить нарушения закона
В конференц-зале на 5 этаже «произошло» возгорание
Учащихся познакомят с миром графического дизайна
В Читинском районе проведут соревнования в рамках этапа отборочной серии кубка России
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований
На республику обрушилась непогода
Мероприятие откроет всероссийскую декаду праздников и обрядов
Мероприятие проведут под новым брендом